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Валенсія з Яремчуком програла Сосьєдаду, Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги

Результати 7 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 778 0
Валенсія з Яремчуком програла Сосьєдаду, Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 7-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

7 тур, 27 вересня

Атлетік - Хетафе 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Берчіче, 1:1 - 51 Альварес, 2:1 - 62 Вільямс, 2:2 - 83 Латаса

Вільярреал - Жирона 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Парехо (пен), 1:1 - 56 Довбик, 1:2 - 61 Гарсія

Український нападник Жирони Артем Довбик відзначився голом та був замінений на 69-й хвилині гри. Віктор Циганков також розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 88 хвилині.

Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Діас, 2:0 - 54 Хоселу

Український голкіпер Реала Андрій Лунін матч провів на лаві запасних.

Валенсія - Реал Сосьєдад 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 32 Фернандес

Роман Яремчук дебютував за "кажанів", вийшовши на поле на 74-й хвилині. Результативними діями не відзначився.

Кадіс - Райо Вальєкано 0:0

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