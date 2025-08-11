Світовий рекорд суперника та розділена нагорода: українці здобули ще три бронзи Всесвітніх ігор-2025

Українські спортсмени Артур Артамонов, Анастасія Макаренко та Софія Ламах виграли бронзові медалі Всесвітніх ігор 2025 року, які проходять в китайському Ченду.

Сьогодні, 11 серпня, у шостий змагальний день відбувся фінальний заплив на 50 метрів серед чоловіків у біластах, у якому взяв участь Артамонов. У напруженій боротьбі за місце на подіумі 32-річний українець не поступився Марко Орсі – обидва спортсмени продемонстрували ідентичний результат 18,83 с. У підсумку і Артамонов, і Орсі були визнані бронзовими призерами.

Перемогу ж здобув представник Угорщини Себастьян Сабо, який зі світовим рекордом став чемпіоном ВІ-2025. На другому місці фінішував поляк Шимон Кропідловський.

Всесвітні ігри-2025. Плавання у біластах. Чоловіки. 50 м

Себастьян Сабо (Угорщина) – 17,96 с; Шимон Кропідловський (Польща) +0,45; Марко Орсі (Італія)/Артур Артамонов (Україна) +0,87.

Результати запливу на 50 м у біластах серед чоловіків

Згодом розпочався фінал Всесвітніх ігор-2025 у плаванні на 100 метрів у ластах серед жінок. На старт запливу вийшли одразу дві українки, а саме Анастасія Макаренко та Вікторія Уварова.

Саме між двома українками розгорнулася боротьба за бронзову медаль змагань, яку виграла Макаренко, випередивши землячку на 0,5 с.

Заплив виграла "нейтральна" спортсменка Діана Слісева. Одразу за нею фінішувала китаянка Ху Яояо.

Всесвітні ігри-2025. Плавання у ластах. Жінки. 100 м

Діана Слісева (Росія) – 38,62 с; Ху Яояо (Китай) +0,31; Анастасія Макаренко (Україна) +0,52.

Результати запливу на 100 м у ластах серед жінок

Але й на цьому медальний здобуток України на ВІ-2025 не припинив поповнюватися, адже Софія Ламах із результатом 47,87 с принесла третю бронзу поспіль. Ще одна українка Євгенія Тимошенко залишилася без нагороди, фінішувавши сьомою.

Золото ВІ-2025 між собою розіграли представниці Угорщини Петра Сенанська та Дороттья Перньєж. У цій дуелі перемогла Петра.

Всесвітні ігри-2025. Плавання у біластах. Жінки. 100 м

Петра Сенанська (Угорщина) – 45,23 с; Дороттья Перньєж (Угорщина) +2,34; Софія Ламах (Україна) +2,64.

Результати запливу на 100 м у біластах серед жінок

Зазначимо, що ці нагороди стали для України вже 17-ю, 18-ю та 19-ю відповідно на Всесвітніх іграх-2025.

Нагадаємо, що за підсумком п'ятого дня змагань збірна України вийшла на четверте місце медального заліку турніру.