Стала відома причина відсторонення Санчо

Джейдон Санчо відмовився вибачатися перед головним тренером

Вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо просили вибачитися перед головним тренером команди Еріком тен Гагом.

Про це повідомляє The Athletic.

За даними джерела, англієць відмовився це робити, після чого клуб відсторонив його від роботи з першою командою.

Нагадаємо, що раніше тен Гаг говорив, що незадоволений рівнем Санчо. Гравець своєю чергою вважає, що довгим часом був цапом-відбувайлом. Також гравці Манчестер Юнайтед підтримали тен Гага у конфлікті із Санчо.

Раніше повідомлялося, що Санчо міг перейти у Челсі.

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