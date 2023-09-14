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Манчестер Юнайтед відсторонив Санчо від роботи з першою командою

Санчо буде займатися індивідуально
Сьогодні 18:27 189 0
Манчестер Юнайтед відсторонив Санчо від роботи з першою командою
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Санчо

Джерело - manutd.com.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо відсторонений від роботи з першою командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Джейдон Санчо залишиться на персональній програмі тренувань поза першою командою, доки не вирішиться питання з дисципліною в команді", - йдеться у повідомленні.

Раніше головний тренер Ерік тен Гаг не включив гравця у заяву на матч з Арсеналом, заявивши, що той не задоволений його роботою на тренуваннях. Після цього Санчо сказав, що довгим часом був цапом-відбувайлом у команді.

Нагадаємо, Санчо міг перейти у Челсі.

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