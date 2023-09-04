Санчо спростував звинувачення тен Гага

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо був готовий до матчу 4 туру АПЛ проти Арсенала.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

"Будь ласка, не вірте всьому, що ви читаєте! Я не дозволю людям говорити речі, які абсолютно неправдиві. Цього тижня я дуже здорово провів тренування. Я вірю, що є інші причини для цього, про подробиці яких я не говоритиму. Я був цапом-відбувайлом занадто довго і це нечесно.

Все, що я хочу, це грати у футбол з посмішкою на моєму обличчі та допомагати команді. Я поважаю всі рішення, які приймає тренерський штаб. Я граю з фантастичними футболістами, я вдячний за це і знаю, що кожен тиждень — це виклик.

Я продовжу боротися за цю емблему незважаючи ні на що", — відзначив Санчо.