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Санчо спростував звинувачення тен Гага

Джейдон Санчо прокоментував свою відсутність у заявці на матч з Арсеналом
Сьогодні 12:44 177 0
Санчо спростував звинувачення тен Гага
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Арсенал Лондон, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо був готовий до матчу 4 туру АПЛ проти Арсенала.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

"Будь ласка, не вірте всьому, що ви читаєте! Я не дозволю людям говорити речі, які абсолютно неправдиві. Цього тижня я дуже здорово провів тренування. Я вірю, що є інші причини для цього, про подробиці яких я не говоритиму. Я був цапом-відбувайлом занадто довго і це нечесно.

Все, що я хочу, це грати у футбол з посмішкою на моєму обличчі та допомагати команді. Я поважаю всі рішення, які приймає тренерський штаб. Я граю з фантастичними футболістами, я вдячний за це і знаю, що кожен тиждень — це виклик.

Я продовжу боротися за цю емблему незважаючи ні на що", — відзначив Санчо.

Раніше Тен Гаг пояснив відсутність Санчо.

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