Санчо спростував звинувачення тен Гага

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо був готовий до матчу 4 туру АПЛ проти Арсенала.
Про це розповів сам футболіст у Twitter.
"Будь ласка, не вірте всьому, що ви читаєте! Я не дозволю людям говорити речі, які абсолютно неправдиві. Цього тижня я дуже здорово провів тренування. Я вірю, що є інші причини для цього, про подробиці яких я не говоритиму. Я був цапом-відбувайлом занадто довго і це нечесно.
Все, що я хочу, це грати у футбол з посмішкою на моєму обличчі та допомагати команді. Я поважаю всі рішення, які приймає тренерський штаб. Я граю з фантастичними футболістами, я вдячний за це і знаю, що кожен тиждень — це виклик.
Я продовжу боротися за цю емблему незважаючи ні на що", — відзначив Санчо.
Раніше Тен Гаг пояснив відсутність Санчо.
September 3, 2023