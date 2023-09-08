Гравці Манчестер Юнайтед підтримали тен Гага у конфлікті із Санчо

Джерело - ESPN.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо не знайшов підтримки серед одноклубників у конфлікті з тренером команди Еріком тен Гагом.
Про це повідомляє ESPN.
У роздягальні Манчестер Юнайтед мало хто співчуває Санчо, гравці вже багато чого натерпілися від нього.
Гравці приймають та поважають жорстку позицію тен Гага, яка діє на кожного з команди, попри статус.
Раніше тренер Манчестер Юнайтед не включив Санчо у заявку на матч із Арсеналом через незадоволення його роботою на тренуваннях.
Нагадаємо, Галатасарай та Фенербахче можуть підписати півзахисника Манчестер Юнайтед.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!