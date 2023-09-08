Гравці Манчестер Юнайтед підтримали тен Гага у конфлікті із Санчо

Гравці приймають та поважають жорстку позицію тен Гага

Джерело - ESPN.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо не знайшов підтримки серед одноклубників у конфлікті з тренером команди Еріком тен Гагом.

Про це повідомляє ESPN.

У роздягальні Манчестер Юнайтед мало хто співчуває Санчо, гравці вже багато чого натерпілися від нього.

Гравці приймають та поважають жорстку позицію тен Гага, яка діє на кожного з команди, попри статус.

Раніше тренер Манчестер Юнайтед не включив Санчо у заявку на матч із Арсеналом через незадоволення його роботою на тренуваннях.

Нагадаємо, Галатасарай та Фенербахче можуть підписати півзахисника Манчестер Юнайтед.

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