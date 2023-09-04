Тен Гаг пояснив відсутність Санчо

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо не був готовий до матчу 4 туру АПЛ проти Арсенала.
Про це розповів головний тренер команди Ерік тен Гаг.
Актуально: Глейзери вирішили відкласти продаж Манчестер Юнайтед до 2025 року
"Ми не вибрали його, виходячи з його результатів на тренуваннях. В Манчестер Юнайтед потрібно показувати рівень щодня.
В атаці є варіанти, тому в цій грі його не вибрали", - сказав тен Гаг.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!