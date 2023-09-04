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Тен Гаг пояснив відсутність Санчо

Ерік тен Гаг прокоментував відсутність вінгера Джейдона Санчо
Сьогодні 10:33 118 0
Тен Гаг пояснив відсутність Санчо
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо не був готовий до матчу 4 туру АПЛ проти Арсенала.

Про це розповів головний тренер команди Ерік тен Гаг.

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"Ми не вибрали його, виходячи з його результатів на тренуваннях. В Манчестер Юнайтед потрібно показувати рівень щодня.

В атаці є варіанти, тому в цій грі його не вибрали", - сказав тен Гаг.

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