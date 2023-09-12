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Санчо міг перейти у Челсі

Джейдон Санчо влітку міг змінити клуб
Сьогодні 14:43 231 0
Санчо міг перейти у Челсі
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо влітку міг перейти у Челсі.

Про це повідомив Фабріціо Романо в інтерв'ю одному з фанатських порталів манкуніанців.

Вінгер розглядався клубом, як частина угоди щодо переходу Марка Кукурелли з Челсі, який так і не відбувся.

При цьому "сині" не горіли бажанням купувати Санчо, розглядаючи як пріоритет Коула Палмера, якого і підписали.

Також Романо зазначає, що Манчестер Юнайтед все ще готовий до відходу гравця, взимку, але при цьому не розглядатиме орендних пропозицій. Можливий тільки повноцінний продаж.

Раніше гравці Манчестер Юнайтед підтримали тен Гага у конфлікті із Санчо.

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