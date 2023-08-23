Вест Гем підписав захисника Штутгарта

Вест Гем підсилився захисником

Грецький захисник Штутгарта Костянтинос Мавропанос перейшов у Вест Гем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 25-річного футболіста з молотобійцями діятиме до 2028 року.

За неофіційними даними, сума трансферу становила 20 млн євро + 5 млн бонусами.

Минулого сезону грек зіграв 34 матчі та забив 3 голи за Штутгарт, якщо враховувати усі турніри.

Раніше Челсі з Мудриком програв Вест Гему.

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