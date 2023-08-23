Вест Гем підписав захисника Штутгарта

Джерело - whufc.com.
Грецький захисник Штутгарта Костянтинос Мавропанос перейшов у Вест Гем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт 25-річного футболіста з молотобійцями діятиме до 2028 року.
За неофіційними даними, сума трансферу становила 20 млн євро + 5 млн бонусами.
Минулого сезону грек зіграв 34 матчі та забив 3 голи за Штутгарт, якщо враховувати усі турніри.
Раніше Челсі з Мудриком програв Вест Гему.
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