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Аль-Хілаль цікавиться нападником Лілля Девідом

Сума трансферу може скласти 60 млн євро
Сьогодні 11:12 182 0
Аль-Хілаль цікавиться нападником Лілля Девідом
Фото: AFP
#Аль-Хілаль, #Лілль, #Джонатан Девід

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хілаль зацікавлений у трансфері канадського нападника Лілля Джонатана Девіда.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Доги" хочуть за 23-річного футболіста мінімум 60 млн євро.

За Девідом слідкували Челсі, Лейпциг, Мілан, Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Раніше Наполі відмовився продавати Осімгена в Аль-Хілаль.

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