Аль-Хілаль цікавиться нападником Лілля Девідом

Джерело - Чемпіон.
Аль-Хілаль зацікавлений у трансфері канадського нападника Лілля Джонатана Девіда.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
"Доги" хочуть за 23-річного футболіста мінімум 60 млн євро.
За Девідом слідкували Челсі, Лейпциг, Мілан, Манчестер Юнайтед та Арсенал.
#AlHilal have shown interest in Jonathan #David as new striker. #Lille ask €60M at least to sell the canadian. #transfers #LOSC 🇸🇦— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2023
Раніше Наполі відмовився продавати Осімгена в Аль-Хілаль.
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