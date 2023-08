Аль-Хілаль цікавиться нападником Лілля Девідом

Аль-Хілаль зацікавлений у трансфері канадського нападника Лілля Джонатана Девіда.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Доги" хочуть за 23-річного футболіста мінімум 60 млн євро.

За Девідом слідкували Челсі, Лейпциг, Мілан, Манчестер Юнайтед та Арсенал.

