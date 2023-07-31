Наполі відмовився продавати Осімгена в Аль-Хілаль

Джерело - isport.ua.
Віктор Осімген все ще має шанси продовжити кар'єру на Близькому Сході.
Про це повідомляє L'Équipe.
Саудівський Аль-Хілаль переговорив із форвардом і зараз намагається викупити нігерійця в Наполі.
Неаполітанці вже відхилили дві пропозиції - на 120 і 140 млн євро, оскільки клуб сподівається виручити ще більше.
При цьому саудівці мають намір іти до кінця і почати вести переговори ще більш агресивно. Хоча, варто зазначити, що Наполі все ж таки розраховує продовжити контракт з Віктором.
Нагадаємо, Осімген продовжить контракт з Наполі.
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