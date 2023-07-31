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Наполі відмовився продавати Осімгена в Аль-Хілаль

Форвард може змінити клуб
Сьогодні 17:55 180 0
Наполі відмовився продавати Осімгена в Аль-Хілаль
Фото - gettyimages
#Аль-Хілаль, #Наполі, #Осімген, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Віктор Осімген все ще має шанси продовжити кар'єру на Близькому Сході.

Про це повідомляє L'Équipe.

Саудівський Аль-Хілаль переговорив із форвардом і зараз намагається викупити нігерійця в Наполі.

Неаполітанці вже відхилили дві пропозиції - на 120 і 140 млн євро, оскільки клуб сподівається виручити ще більше.

При цьому саудівці мають намір іти до кінця і почати вести переговори ще більш агресивно. Хоча, варто зазначити, що Наполі все ж таки розраховує продовжити контракт з Віктором.

Нагадаємо, Осімген продовжить контракт з Наполі.

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