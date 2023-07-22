Шахтар узгодив трансфер вінгера Васко да Гами

Шахтар підпише бразильського вінгера

Васко да Гама прийняв пропозицію Шахтаря у 4 млн євро за лівого вінгера Егінальдо.

Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, "гірники" виплатять суму трансферу двома траншами по 2 мільйони євро: перший - у серпні, другий - у вересні.

Трансфер буде завершено цими вихідними, а у понеділок 18-річний бразилець вирушить до Варшави. Контракт з Егінальдо буде підписано на 5 років.

При цьому Васко да Гама збереже за собою право на 10% від суми наступного продажу гравця.

Напередодні Шахтар підписав 18-річного бразильця Невертона.

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