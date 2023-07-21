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Шахтар підписав 18-річного бразильця Невертона

Контракт розрахований 30 червня 2028 року
Сьогодні 11:37 306 0
Шахтар підписав 18-річного бразильця Невертона
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Правий вінгер Сан-Паулу Невертон став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба донеччан.

Контракт з 18-річним бразильцем розрахований 30 червня 2028 року.

Футболіст також може зіграти на позиції лівого вінгера.

Напередодні Шахтар оголосив про перехід Педріньйо.

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