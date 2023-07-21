Шахтар підписав 18-річного бразильця Невертона

Джерело - Чемпіон.
Правий вінгер Сан-Паулу Невертон став гравцем Шахтаря.
Про це повідомляє пресслужба донеччан.
Контракт з 18-річним бразильцем розрахований 30 червня 2028 року.
Футболіст також може зіграти на позиції лівого вінгера.
🇧🇷 Невертон – гравець "Шахтаря"! ⚒ Ласкаво просимо до клубу! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 21, 2023
💎 Бразильський півзахисник переходить до "Шахтаря" із "Сан-Паулу". Контракт із 18-річним вінгером розраховано на 5 років.
Дізнайтеся більше: https://t.co/74wMjbmrMy.#Shakhtar pic.twitter.com/Yt3ah8OyeD
Напередодні Шахтар оголосив про перехід Педріньйо.
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