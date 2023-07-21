Шахтар підписав 18-річного бразильця Невертона

Контракт розрахований 30 червня 2028 року

Джерело - Чемпіон.

Правий вінгер Сан-Паулу Невертон став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба донеччан.

Контракт з 18-річним бразильцем розрахований 30 червня 2028 року.

Футболіст також може зіграти на позиції лівого вінгера.

🇧🇷 Невертон – гравець "Шахтаря"! ⚒ Ласкаво просимо до клубу! 🧡



💎 Бразильський півзахисник переходить до "Шахтаря" із "Сан-Паулу". Контракт із 18-річним вінгером розраховано на 5 років.



Дізнайтеся більше: https://t.co/74wMjbmrMy.#Shakhtar pic.twitter.com/Yt3ah8OyeD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 21, 2023

Напередодні Шахтар оголосив про перехід Педріньйо.

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