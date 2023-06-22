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На молодіжному Євро-2023 Франція зіграє з Італією, Англія з Чехією: розклад 22 червня

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На молодіжному Євро-2023 Франція зіграє з Італією, Англія з Чехією: розклад 22 червня
#Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

22 червня на чемпіонаті Європи U-21 відбудуться матчі першого туру в групах C і D.

Розклад матчів 22 червня

19:00. Німеччина - Ізраїль, група C

19:00. Норвегія - Швейцарія, група B

19:00. Чехія - Англія, група C

21:45. Франція - Італія, група B

Напередодні відбулися стартові поєдинки в квартетах A та B. У групі A збірна Україна перемогла Хорватію (2:0), голи на рахунку Кащука та Сікана, а Іспанія розгромила Румунію (3:0). У групі B Грузія сенсаційно обіграла Португалію (2:0), а Бельгія та Нідерланди переможця не виявили (0:0).

Розклад чемпіонату, результати та турнірнірні таблиці - ТУТ.

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