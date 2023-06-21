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Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО

Чудовий початок турніру для нас
Сьогодні 19:41 Андрій Дунець 1993 0
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
#Збірна України U-21, #Кащук, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Олексій Кащук відкрив рахунок у матчі 1-го туру молодіжного чемпіонату Європи (U-21) між збірними України та Хорватії.

На 19-й хвилині правий півзахисник обійшов 4 суперників і розумно покотив м'яч у протихід воротареві "картатих".

Відео

Нагадаємо, у стартовому складі "синьо-жовтих" не з'явилися кілька футболістів, які підсилили команду після матчів за дорослу збірну: Михайло Мудрик, Владислав Ванат та Данило Сікан.

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