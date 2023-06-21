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Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

Сьогодні 21:08 7112 0
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи з футболу-2023 серед збірних до 21 року стане 24-м молодіжним Євро (27-м - якщо враховувати чемпіонати U23). 

Змагання пройдуть із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди кваліфікуються на футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року, включно з Францією, яка відібралася туди як господар.

Матчі турніру за участю 16 команд приймуть чотири стадіони в Румунії (два в Клуж-Напоці та два в Бухаресті) і чотири стадіони в Грузії (по одному в Батумі та Кутаїсі та два у Тбілісі).

Груповий етап

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Грузія 1 1 0 0 2-0 3
2  Нідерланди  1 0 1 0 0-0 1
3  Бельгія 1 0 1 0 0-0 1
4  Португалія 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

  • 21 червня 19:00 | Грузія - Португалія |  2:0
  • 21 червня 19:00 | Бельгія - Нідерланди |  0:0

2-й тур

  • 24 червня 19:00 | Грузія - Бельгія |  :
  • 24 червня 19:00 | Португалія - Нідерланди |  :

3-й тур

  • 27 червня 19:00 | Нідерланди - Грузія |  :
  • 27 червня 19:00 | Португалія - Бельгія |  :

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Україна 1 1 0 0 2-0 3
3  Іспанія 0 0 0 0 - 0
2  Румунія  0 0 0 0 - 0
4  Хорватія 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

  • 21 червня 19:00 | Україна - Хорватія |  2:0
  • 21 червня | 21:45 | Румунія - Іспанія |  :

2-й тур

  • 24 червня 19:00 | Румунія - Україна |  :
  • 24 червня 21:45 | Іспанія - Хорватія |  :

3-й тур

  • 27 червня | 21:45 | Хорватія - Румунія |  :
  • 27 червня 21:45 | Іспанія - Україна |  :

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Чехія 0 0 0 0 - 0
2  Англія 0 0 0 0 - 0
3  Німеччина 0 0 0 0 - 0
4  Ізраїль 0 0 0 0 - 0

1-й тур

  • 22 червня 19:00 | Чехія - Англія |  :
  • 22 червня 19:00 | Німеччина - Ізраїль |  :

2-й тур

  • 25 червня 19:00 | Чехія - Німеччина |  :
  • 25 червня 19:00 | Англія - Ізраїль |  :

3-й тур

  • 28 червня 19:00 | Англія - Німеччина |  :
  • 28 червня 19:00 | Ізраїль - Чехія |  :

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Норвегія 0 0 0 0 - 0
2  Швейцарія 0 0 0 0 - 0
3  Франція 0 0 0 0 - 0
4  Італія 0 0 0 0 - 0

1-й тур

  • 22 червня 19:00 | Норвегія - Швейцарія |  :
  • 22 червня | 21:45 | Франція - Італія |  :

2-й тур

  • 25 червня 19:00 | Швейцарія - Італія |  :
  • 25 червня 21:45 | Норвегія - Франція |  :

3-й тур

  • 28 червня | 21:45 | Швейцарія - Франція |  :
  • 28 червня 21:45 | Італія - Норвегія |  :

Плей-оф

1/4 фіналу

  1. 1 липня | 19:00 | 1А - 2С 
  2. 1 липня | 22:00 | 1B - 2D
  3. 2 липня | 19:00 | 1С - 2A
  4. 2 липня | 22:00 | 1D - 2B

1/2 фіналу

  1. 5 липня | 19:00 | Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 2
  2. 5 липня | 22:00 | Чвертьфінал 3 - Чвертьфінал 4

Фінал

  • 8 липня | 19:00 | Півфінал 1 - Півфінал 2
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