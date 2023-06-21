Головне
Збірна України перемогла Хорватію на старті Євро-2023 U-21
Сьогодні 20:52 816
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 21:08 7113
Збірна Португалії сенсаційно програла Грузії: результати матчів Євро-2023 U-21
Сьогодні 21:08 289
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Сьогодні 19:41 9207
Україна U-21 - Хорватія U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023
Сьогодні 18:48 1918
Кохан з першим результатом вийшов до фіналу Європейських ігор-2023
Сьогодні 18:39 442
Мудрик не потрапив до стартового складу збірної України U-21 на матч із Хорватією
Сьогодні 17:55 877
Лузан та Терета вийшли до фіналу: результати кваліфікації з веслування на ЄІ-2023
Сьогодні 16:39 257
Євро-2023 U-21: формат, регламент та історія молодіжного чемпіонату Європи з футболу
Сьогодні 13:40 959
Дніпро-1 зіграє з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:35 1844
Прямі трансляції

Збірна України перемогла Хорватію на старті Євро-2023 U-21

Кащук забив гол та зробив результативну передачу
Сьогодні 20:52 816 0
Збірна України перемогла Хорватію на старті Євро-2023 U-21
#Данило Сікан, #Олексій Кащук

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України переграла Хорватію у матчі першого туру групи В чемпіонату Європи-2023 з футболу. 

У першому таймі матчу Кащук наважився на індивідуальний прохід, який завершив влучним ударом у нижній кут воріт суперника і відкрив рахунок. На старті другого тайму зустрічі Сікан з передачі Кащука подвоїв рахунок. На 61-ій хвилині українцям пощастило після удару Стойковича - врятував каркас воріт. Матч, який відбувся на стадіоні Супербет Арена у Бухаресті (Румунія), завершився з рахунком 2:0 на користь підопічних Ротаня.

У другому турі Євро-2023 збірна України зіграє 24 червня. Суперником буде збірна Румунії U-21.

Євро-2023 U-21 з футболу
Груповий етап
Група В, 1 тур
21 червня

Україна U-21 - Хорватія U-21 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Кащук, 2:0 - 48 Сікан

Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Таловеров, Батагов, Сич, Бражко (Желізко, 83), Бондаренко, Брагару (Назаренко, 62), Криськів (Очеретько, 71), Кащук (В'юнник, 71), Сікан (Судаков, 83)

Хорватія U-21: Котарскі, Чоліна (Стойкович, 58), Перкович, Франич, Сігур, Качавенда (Шего, 58), Пршир (Ходжа, 84), Булат, Батуріна, Фріган (Відович, 73), Бельо (Шимич, 84)

Попередження: Качавенда (16), Стойкович (82)

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023 Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023 4961
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО 9207
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 7113
Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка 11862 1
Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 7879
20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 7457
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 210261 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74894
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37178 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20497
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45612
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 18477 1