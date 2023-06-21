Максимально вдалий початок другого тайму

Джерело - Чемпіон.

Данило Сікан забив другий гол у матчі 1-го туру молодіжного чемпіонату Європи (U-21) між збірними України та Хорватії.

На 48-й хвилині нападник Шахтаря результативно пробив із меж воротарського майданчика суперника після пасу з флангу від Олексія Кащука.

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Нагадаємо, Кащук у першому таймі відзначився дивоголом, обігравши 4 суперників.

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