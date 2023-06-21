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Сікан акуратним ударом головою подвоїв перевагу збірної України в матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО

Максимально вдалий початок другого тайму
Сьогодні 20:25 Андрій Дунець 1220 0
Сікан акуратним ударом головою подвоїв перевагу збірної України в матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
#Збірна України U-21, #Кащук, #Данило Сікан, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Данило Сікан забив другий гол у матчі 1-го туру молодіжного чемпіонату Європи (U-21) між збірними України та Хорватії.

На 48-й хвилині нападник Шахтаря результативно пробив із меж воротарського майданчика суперника після пасу з флангу від Олексія Кащука.

Відео

Нагадаємо, Кащук у першому таймі відзначився дивоголом, обігравши 4 суперників.

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