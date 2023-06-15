4 роки тому збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20

Джерело - Чемпіон.

15червня 2019 року збірна України до 20 років під керівництвом Олександра Петракова виграла у фіналі чемпіонаті світу в збірної Південної Кореї. Фінальний поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Початок матчу склався несподівано-шокуючи - уже на 5-й хвилині Лі Кангін реалізував пенальті та вивів азіатів уперед. Українцям швидко вдалося заспокоїти гру, а на 34-й хвилини Владислав Супряга зрівняв рахунок. Перший тайм - 1:1.

На 53-й хвилині Супряга офомлює дубль і виводить українців уперед, а на 89-й - Гіо Ціташвілі феноменальним голом ставить жирний знак оклику.

Збірна України U-20 - чемпіон світу! Уперше в нашій історії.

Гіо Цітаішвілі став найкращим гравцем фінального матчу.

Андрія Луніна було визнано найкращим воротарем першості, а Сергій Булеца отримав Срібний м'яч як другий кращий гравець чемпіонату.