Булеца отримав срібний м’яч чемпіонату світу

Гравець збірної України Сергій Булеца став одним із найкращих на турнірі

Гравець збірної України отримав нагороду за підсумками юнацького чемпіонату світу.

Повідомляє прес-служба УАФ.

Сергій Булеца став другим найкращим гравцем турніру та отримав нагороду Срібний м’яч. Під час чемпіонату світу він забив три гола та віддав дві результативні передачі.

Золотий м’яч турніру дістався корейцю Лі Канг Іна, який є представником іспанської Валенсії.

Раніше, головний тренер збірної України розповів про важливий вибір перед фіналом.

Нагадаємо, збірна України U-20 - чемпіон світу!

Джерело - Чемпіон.