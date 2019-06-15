Лунін - найкращий голкіпер чемпіонату світу U-20

За підсумками юнацького чемпіонату світу український голкіпер Андрій Лунін був визнаний найкращим воротарем турніру. Футболіст отримав "золоту рукавичку" одразу після переможного фіналу.

До слова, Андрій Лунін зіграв на турнірі 6 матчів, у яких пропустив лише 4 голи та двічі залишив свої ворота сухими.

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Нагадаємо, юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова у фіналі чемпіонату світу перемогла збірну Південної Кореї та стала чемпіоном світу-2019 U-20.

Джерело - Чемпіон.