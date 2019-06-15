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Україна - Південна Корея 3:1. Як це було

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Слідкуйте за фінальним матчем чемпіонату світу U-20 разом з нашим сайтом
Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
Чемпіонат світу U-20. Фінал
Польща. Лодзь. Стадіон Лодзь.
15 червня, 19:00

Збірна України - Збірна Південної Кореї

 

Збірна України - чемпіон світу серед молодіжних команд U-20. БРАВО!

90' Останній штрафний удар виконають гравці Південної Кореї.

90' Кутовий біля воріт України, пішла подача, але захисники легко відбиваються від цього корнера.

90' 5 хвилин додав арбтір до основного часу, це 9 доданих якщо враховувати перший тайм.

89' ГООООООЛ! Збірна України майже забезпечує собі чемпіонство!!! Геогрій Цитаішвілі прорвався з м'ячем на дриблінгу, втік від суперника і поклав м'яч у кут воріт! Перший його гол на чемпіонаті, але який важливий!

88' Купа подач іде у штранфий майданчик збірної України, але останні з них Лунін забирає у свої руки.

87' Жовта картка для Коноплі за грубий фол у центрі поля.

86' Багато боротьби у центрі поля, і в черговий раз помиляються футболісти з України.

85' Намагається Україна налагодити контроль м'яча і все одно досить швидко його втрачає.

84' Все-таки гравці Південної Кореї стають більш агресивними і напористими. Гра ведеться на половині поля українців все частіше.

83' Пішла подача, але воротар кулаками вибив м'яч подалі.

82' Булеца прострілював з лівого флангу, але лише кутовий.

81' Заміна в складі Південної Кореї. Гюхьок Лі замість Чхве.

80' Сехун О порушує правила в атаці на жовту картку.

79' Україна віддає м'яч Південнії Кореї і займає позиції в обороні. Ті спокійно володіють м'ячем, але без просування вперед.

77' Трохи притисли номінальні гості українську збірну, потрібно відвести м'яч від своїх воріт.

76' На полі лежить Чхве Джун, можливо зандобиться заміна корейському гравцю.

75' Попереду у Південної Кореї ніхто не може зачепитися за м'яч під час позиційних атаках, щоб створити що-небудь небезпечне.

74' Ще одна пауза для гравців через спеку, потрібно збити темп і дограти матч без валідолу.

73' Булеца прорвався по флангу, змістився в центр і пробив по воротам, але голкіпер зафіксував м'яч.

72' Ще один навіс пішов, але удар головою вийшов невдалим.

71' Пішла точна подача, гравець корейської збірної вистрибнув і пробив влучно під поперечину, але Андрій Лунін у неймовірному стрибку парирував удар. 

70' Після ряду спроб вибити м'яч корейці заробили кутовий.

69' Дришлюк сфолив на правому фланзі, буде небезпечний штрафний.

68' Футболісти Південної Кореї з м'ячем. Але пройти через центральну зону досить проблематично.

66' Ні натяку на навал у діях Південної Кореї. Навпаки, стало дуже багато браку в передачах.

65' Корнієнко небезпечно пробивав, м'яч пролетів біля дальньої стійки.

64' Відразу ж відповів головний тренер збірної Кореї. Замість Чо Йонг-вука на полі з'явився Се-джин Джон.

63' Герой матчу Владислав Супряга пішов відпочивати, замість нього на полі з'явився найкращий бомбардир турніру Данило Сікан.

62' Україна знаходить спосіб заспокоїти гру. Контролює м'яч і не допускає до нього гравців Південної Кореї.

60' Україна зберігає територіальну перевагу, тоді як корейці ніяк не можуть перебудувати гру в зв'язку з необхідністю відіграватися.

58' Перша заміна в складі української збірної. Чех замінив Хахльова.

57' Джеік Лі схопив за футболку Супрягу біля центрального кола. Жовта картка.

55' Відчайдушний футбол у нас пішов. Південна Корея у цьому винна здебільшого, їм треба відіграватися, і вони кинулися вперед всією командою.

54' Спробували корейці навісити в штрафну з правого флангу, але не змогли перекинути захисника.

52' ГООООООЛ! Супряга виводить збірну України вперед! Конопля проривався вперед, захисник вибив м'яч з під ноги Юхима і снаряд відскочив до Супряги, який пробив повз голкіпера.

51' З лівого фланга пішов простріл, Лі Гваньон відбив перед собою, але ніхто з українців не зміг добити м'яч у порожні ворота.

50' Булеца подавав, але там не вдалося зачепитися за м'яч.

49' У центрі поля Лі Джисоль сфолив проти Владислава Супряги.

48' Поки команди по черзі контролюють м'яч, не поспішаючи вперед.

46' Заміна у складі збірної Кореї. Замість Кіма Сеюна на поле вийшов Вон-Сан Еом.

45' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри. Збірна України змогла відіграти швидкий гол з пенальті і тепер команди розпочнуть другий тайм з нуля.

45' На своїй половині поля корейські футболісти перекочують м'яч, схоже вже команди хочуть дограти і відпочити 15 хвилин від неймовірної спеки на полі та поза ним.

45' Головний тренер Південної Кореї явно обурений тим, що відбувається, весь час він біля бровки підказує.

45' Аж 4 хвилини додав суддя до першого тайму.

44' Заспокоїлася гра, обидві команди хочуть дотягнути до перерви.

43' З дальньої дистанції бив Кім Сеюн, але вище воріт полетів снаряд.

42' Небезпечно атакували корейці, Безкоровайний зіграв плече в плече у власному штрафному майданчику, але схоже, що суддя не збирається давати друге пенальті.

40' Як тільки команди намагаються додати у швидкості і загострити ситуацію, йдуть помилки. Спека також впливає на матч.

38' Хороший момент був, але Супряга не зміг віддати точний пас на фланзі, який міг стати гольовим.

36' Пожвавилася гра, тепер корейці не затримують гру, а намагаються атакувати.

34' ГОООООЛ! Збірна України зрівнює рахунок! Подавав Булеца, м'яч відскочив до Супряги, Владислав чудово розверунвся і пробив у кут воріт.

33' Під Булецу ззаду підкотився Кім і заслужено отримав жовту картку.

32' Булеца пробивав з дальньої відстані, але набагато вище воріт полетів м'яч.

31' Конторлює Корея м'яч, не поспішають вперед наші суперники.

30' Пішла подача, але наші відбилися.

29' Продовжилася гра і збірна Кореї заробила небезпечний штрафний удар.

27' Перерва через високу температуру, Петраков має можливість дати настанови своїм підопічним.

26' Дуже жортско грають корейці, але арбітр поки дозволяє грати грубо.

25' Булеца впав у штрафному майданчику, але суддя не вказав на позначку.

24' Булеца подавав, воротар кулаками вибив м'яч подалі.

23' На газоні лежить гравець збірної Кореї, призупинена гра.

22' Черговий кутовий заробили українці, може бути небезпечно.

21' Цитаішвілі отримав чудову передачу з центра поля, але обробити її не зумів, продовжується позиційна атака збірної України.

19' Безкоровайний давав Корнієнку на хід, але партнер не зрозумів його задуму.

18' Відбулася подача, але тут відбилися корейці.

17' Після подачі м'яч опинився на протилежному фланзі, ще один кутовий.

16' Супряга у боротьбі заробив кутовий на правому фланзі. 

14' Цитаішвілі виконував довгу діагональ, але Корнієнко не зміг прийняти м'яч належним чином.

13' Багато боротьби, буквально за кожен метр поля. Штовхаються футболісти, суддя поки обходиться без карток.

12' Пробивав Булеца, але воротар забрав м'яч у руки.

11' Цитаішвілі заробив небезпечний штрафний удар, до воріт десь 30 метрів.

10' Збірна України намагається атакувати, але поки захист суперника грає відмінно.

8' Фол у центрі поля, Джонмін збив нашого гравця.

7' Першим номером грає збірна України після пропущеного гола, але поки без гостроти.

5' Гол! Корея виходить вперед! З позначки відзначився Лі Кангін.

4' Пенальті у ворота збірної України!

3' Арбітр пішов переглядати VAR. Можливе пенальті!

2' Впав нападник збірної Кореї в штрафному майданчику України, але суддя ровзодить руками.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле, лунає гімн України!

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі чемпіонату світу U-20.

Суперником підопічний Олександра Петракова будуть однолітки з Південної Кореї.

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Початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію. Початок - 18:45.

Також на нашому сайті пряма трансляція Україна - Південна Корея онлайн.

Джерело - Чемпіон.

#Збірна України U-20
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