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Пономарьов: Нічия з Динамо дуже важлива для нас у плані психології

Віталій Пономарьов прокоментував нічию з Динамо
Сьогодні 21:52 159 0
Пономарьов: Нічия з Динамо дуже важлива для нас у плані психології
#Динамо Київ, #Рух Львів, #Віталій Пономарьов

Джерело - fcrukh.com.

Гравці Руху відповідально поставились до матчу проти Динамо (1:1).

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Задоволені грою та результатом, тому що ми протидіяли одному з грандів українського футболу. Перед грою попросили, щоби хлопці не боялися грати в футбол, віддали всі сили на полі. І в сьогоднішньому матчі було видно, що хоча й ще далеко не все, але багато в нас виходило. Дуже важливою була роль психології, тому що в нашому складі багато молодих футболістів, турнірне становище дуже на них тисне, вони ніколи не опинялися в такій ситуації. Тим корисніше для їхньої кар’єри буде, якщо вони вийдуть зі складного становища. І цей поєдинок показав, що можна грати з будь-якою командою. Ця зустріч дуже важлива для нас у плані психології.

Ми не використали декілька моментів. Можливо, не вистачило індивідуальною майстерності в тих епізодах. Хоча той же Юра Климчук виконав великий обсяг корисної роботи для команди. У сучасному футболі нападник не може грати тільки на атаку, а ще й має виконувати багато чорнової роботи. Може, і це вплинуло під час завершення атак. Але загалом – я задоволений, наскільки відповідально хлопці поставилися до цього матчу.

Ми хочемо грати в хороший футбол. Звичайно, на все потрібен час, щоби дещо змінити й удосконалити для агресивного атакувального футболу. Але часу в нас немає, потрібно набирати очки, щоби виконати наше головне завдання – залишитися в Прем’єр-лізі. Хоча я переконаний, що в цієї команди, в цих футболістів дуже велике майбутнє. Якщо в нас усе вийде, то я думаю, що ця команда через рік чи через два зможе боротися за вихід у єврокубки", - відзначив Пономарьов.

Раніше Луческу пояснив нічию з Рухом.

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