Динамо перебуває у процесі перебудови через втрату багатьох гравців.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу після нічиєї з Рухом (1:1).

"Це був дуже хороший матч між двома командами. У Руху було більше впевненості в собі, вони зіграли сильний та агресивний матч. На жаль, суддя дозволяв це робити, а наші гравці одразу отримали дві жовті картки ні за що. Так само відбувалося і у матчі з Інгульцем - арбітр ніяк не вплинув на ситуацію. Цього разу суперник також робив неприємні речі, в цьому плані було важко. Але це не виправдання, повторюся, вийшов дуже хороший матч, Рух заслуговував на цю нічию.

Цього року наша команда перебуває в процесі перебудови, ми втратили багатьох гравців, і хотілося б знати, ким ми гратимемо наступного сезону – хто відповідає рівню Динамо, хто – ні. І які молоді гравці зможуть досягти цього рівня, адже Динамо - це міжнародний бренд. Повторюся, ми втратили 11 виконавців, а ті футболісти, які були тоді у резерві, зараз, коли ми просимо їх допомогти, не завжди готові на усі 100%.

Рух - хороша команда, я не розумію, чому вони перебувають так низько у турнірній таблиці, адже демонструють сильну гру. Ми зустрічалися з ФК Львів, Минаєм, але Рух кращий, ніж обидві ці команди, а також, ніж Інгулець. Я був вражений цим суперником, їхнім бажання перемогти та не поступитися. Вони використовували хороший пресинг і, повторюся, заслужили на цю нічию.

У них є гарна риса – ефективно працювати з молодими гравцями. Вважаю, у них є потенціал піднятися вище", - відзначив Луческу.