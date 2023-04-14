Головне
Динамо не змогло переграти Рух у 21 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 601
Романчук здобув другу ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 20:10 124
Минай мінімально переграв Кривбас у 21 турі УПЛ
Сьогодні 15:07 397
Становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 14:32 50184 5
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Сьогодні 13:05 8268
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 12:38 29215
Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами
Сьогодні 08:36 442 1
Фіорентина розгромила Лех, Гент та Вест Гем зіграли внічию: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:58 986
Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:58 1486
Романчук приніс Україні першу ліцензію на Олімпіаду в Парижі
Вчора 20:01 945
Прямі трансляції

Луческу: Динамо перебуває в процесі перебудови

Мірча Луческу прокоментував нічию в матчі з Рухом (1:1).
Сьогодні 19:25 488 0
Луческу: Динамо перебуває в процесі перебудови
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо перебуває у процесі перебудови через втрату багатьох гравців.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу після нічиєї з Рухом (1:1).

"Це був дуже хороший матч між двома командами. У Руху було більше впевненості в собі, вони зіграли сильний та агресивний матч. На жаль, суддя дозволяв це робити, а наші гравці одразу отримали дві жовті картки ні за що. Так само відбувалося і у матчі з Інгульцем - арбітр ніяк не вплинув на ситуацію. Цього разу суперник також робив неприємні речі, в цьому плані було важко. Але це не виправдання, повторюся, вийшов дуже хороший матч, Рух заслуговував на цю нічию.

Цього року наша команда перебуває в процесі перебудови, ми втратили багатьох гравців, і хотілося б знати, ким ми гратимемо наступного сезону – хто відповідає рівню Динамо, хто – ні. І які молоді гравці зможуть досягти цього рівня, адже Динамо - це міжнародний бренд. Повторюся, ми втратили 11 виконавців, а ті футболісти, які були тоді у резерві, зараз, коли ми просимо їх допомогти, не завжди готові на усі 100%.

Рух - хороша команда, я не розумію, чому вони перебувають так низько у турнірній таблиці, адже демонструють сильну гру. Ми зустрічалися з ФК Львів, Минаєм, але Рух кращий, ніж обидві ці команди, а також, ніж Інгулець. Я був вражений цим суперником, їхнім бажання перемогти та не поступитися. Вони використовували хороший пресинг і, повторюся, заслужили на цю нічию.

У них є гарна риса – ефективно працювати з молодими гравцями. Вважаю, у них є потенціал піднятися вище", - відзначив Луческу.

Раніше Динамо не змогло переграти Рух у 21 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Каспаров: Наступний день народження в українському Севастополі Каспаров: Наступний день народження в українському Севастополі 1256
Становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 50184 5
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 29215
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші 8268
Белью: Бій Джошуа - Вайлдер - найбожевільніший у суперважкій вазі Белью: Бій Джошуа - Вайлдер - найбожевільніший у суперважкій вазі 6325
Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи 1486
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113063
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 80807 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29676
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73856 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25111 3
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 74170 2