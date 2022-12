Півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг не потрапив до заявки на матч 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Сенегалу.

Про це повідомляє пресслужба "трьох левів".

27-річний футболіст пропустить зустріч за сімейними обставинами.

На цьому турнірі англієць провів два матчі групового етапу.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE