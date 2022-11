Півзахисник ПСЖ Марко Верратті близький до підписання нового контракту з клубом

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

30-річний італієць отримуватиме 11 млн євро на рік за новою угодою.

Marco #Verratti is one step away to extend his contract with #PSG until 2026 (€11M/year). The italian midfielder plays at #Paris since 2012: it’s a neverending story... #transfers