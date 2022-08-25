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Визначено найкращого тренера року за версією УЄФА

Сьогодні 21:09 154 0
Визначено найкращого тренера року за версією УЄФА
#Жузеп Гвардіола, #Юрген Клопп, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті став тренером року за версією УЄФА. 

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його суперниками були Юрген Клопп та Пеп Гвардіола.

Реал Анчелотті минулого сезону взяв Ла Лігу та переміг у Лізі чемпіонів. Також за підсумками минулого сезону Карло став першим тренером в історії одразу у двох номінаціях:

Перший тренер, який виграв 4 фінали Ліги чемпіонів.

Перший тренер, який виграв усі топ 5 чемпіонатів.

Манчестер Сіті Пепа виграв Прем'єр-лігу і зупинився за крок від фіналу Ліги чемпіонів.

Ліверпуль Клоппа взяв два з двох домашніх Кубків в Англії, до останнього боровся у Прем'єр-лізі, а також дістався фіналу Ліги чемпіонів, де і поступився мадридському Реалу.

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