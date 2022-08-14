Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація Раунд плей-оф, 1-й матч 17 серпня 2022 року, 22:00 Динамо (Київ, Україна) - Бенфіка (Лісабон, Португалія) Стадіон Місцевий (Лодзь, Польща)

Київське Динамо зіграє за право виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки. Перший матч раунда плей-оф між українським та португальським грандом відбудеться 17 серпня на стадіоні Місцевий у Лодзі (домашня арена Динамо на час війни). Початок - о 22:00 за київським часом.

Динамо

Кияни подолали вже два раунда кваліфікації. У другому раунді підопічні Луческу за сумою двох матчів вибили з турніру турецький Фенербахче (0:0 - удома, 1:2 - на виїзді). У третьому раунді Динамо подолало бар'єр австрійського Штурма (1:0 - удома, 2:1 - в Австрії).

Чемпіонат України ще не розпочався, тому кияни мають ігрову практику лише через матчі ЛЧ.

На матч із Бенфікою керманич киян Мірча Луческу зіткнувся з кадровими проблемами. Гру в Граці несподівано пропустив основний центрбек Денис Попов, вочевидь через травму, однак на офіційному сайті клубу немає інформації з цього приводу. Через перебір жовтих карток перший матч пропустять ключові півзахисники Сергій Сидорчук і Денис Гармаш, які отримали необов'язкові "гірчичники" в грі зі Штурмом.

Бенфіка

Лісабонці стартували в ЛЧ із третього кваліфай раунда, в якому вибили з розіграшу данський Мідтьюлланн (перемоги - 4:1, 3:1).

На відміну від України, чемпіонат Португалії набирає обертів. Орли встигли зіграти два матчі у внутрішній першості. У першому турі підопічні Шмідта перемогли Ароуку (4:0), а напередодні гри з Динамо мінімально виграли у Каса Піа (1:0).

Давно травмовані у лісабонців бразильські захисники Жоао Віктор і Лукас Веріссіму. Дві останні гри пропустив нападник Давід Нерес. Також через травму не зіграв жодної гри сербський новачок команди Михайло Ристич. Не допоможе команді і Жозе Тавареш.

Історія зустрічей

Історія зустрічей з Бенфікою невтішна для Динамо. У шести попередніх матчах кияни лише одного разу перемогли, при одній нічиїй і чотирьох поразках. Востаннє клуби зустрічались на груповому етапі минулорічної ЛЧ. 0:0 - у Києві, 2:0 - у Лісабоні.

Цифри і факти

Динамо та Бенфіка 6 разів грали в єврокубках - усі в Лізі/Кубку чемпіонів. У Бенфіки - 4 перемоги, у Динамо - 1, ще одну гру команди зіграли внічию;

Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук і Віктор Циганков брали участь у обох матчах проти Бенфіки у групі ЛЧ сезону-2016/17;

Головний тренер Динамо Мірча Луческу двічі зустрічався з лісабонцями (ЛЧ 2007/08) на посаді керманича Шахтаря - 1 перемога та 1 поразка;

У попередніх шести зустрічах із Бенфікою Динамо забило лише 1 гол: у груповому етапі Кубка чемпіонів-1991/92 (експериментальний формат ЛЧ - ред) ворота лісабонців вразив Олег Саленко;

Бенфіка забила у ворота Динамо 10 голів, 5 із них у КЕЧ-1991/92 в Лісабоні (5:0);

У ЛЧ-2021/22 один із голів у ворота Динамо забив вихованець киян Роман Яремчук, який другий сезон проводить у Португалії;

Крім 6 матчів із Динамо, Бенфіка зіграла 9 матчів з іншими українськими командами - 4 перемоги, 4 поразки, 1 нічия.

У попередніх двох раундах (Фенербахче, Штурм) кваліфікації Динамо двічі знадобився додатковий час. Цікаво, що обидва овертайми кияни змушені були грати у гостьових іграх.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

Роджер Шмідт (головний тренер Бенфіки):

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, Шепелєв, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Ванат, Беседін

Бенфіка: Влаходімос, Жілберту, Морату, Отаменді, Грімальдо, Фернандес, Жоау Маріу, Флорентіну, Гонсалвеш, Рафа Сільва, Рамос

Ставки букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Динамо - 4,9, на перемогу Бенфіки - 1,74, на нічию - 3,7.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бенфіки - 0:2