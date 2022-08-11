Вівчаренко: Мрія забити за Динамо збулася

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко оцінив свій дебютний гол за київський клуб у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Штурму.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Момент, про який я мріяв усе життя. Мрія, яка завжди була головною, – забити за рідну команду. Тепер вона збулася.

Залишилося реалізувати мрію #1 – перемогти ворога та відновити мир на батьківщині.

Україно, ця перемога для тебе. Ми йдемо далі разом із нашими воїнами", - написав Вівчаренко.