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Динамо пішло на угоду з Олімпією щодо боргу за Гонсалеса

Сьогодні 11:26 252 0
Парагвайський клуб був зобов'язаний виплатити українському 5,5 мільйонів доларів
Динамо пішло на угоду з Олімпією щодо боргу за Гонсалеса
#Динамо Київ

Джерело - sport.ua.

Олімпія з Асунсьйона досягла угоди з київським Динамо щодо виплати боргу за вінгера Дерліса Гонсалеса.

Про це заявив президент Олімпії Мігель Кардона.

Через заборгованість перед Динамо ФІФА наприкінці минулого року наклала санкції на Олімпію, заборонивши парагвайському клубу реєструвати нових футболістів.

"У мене на столі угода з Динамо, ми дійшли щасливої ​​угоди про оплату боргу. Ці переговори тривали багато місяців, вони були пов'язані із багатьма речами", - заявив Кардона.

Зазначається, що Олімпія для збору коштів на погашення боргу перед Динамо звернулася до партнерів клубу, які надали необхідну допомогу. Втім, про яку конкретно суму йдеться, і чи пішло "Динамо" на мирову за рахунок зниження суми боргу, не конкретизується.

Президент Олімпії також зазначив, що зараз його клуб готує звернення до ФІФА, щоб проінформувати організацію про благополучне вирішення питання, що стане приводом для зняття санкцій.

Раніше повідомлялося, що Олімпія розглядає питання продажу Дерліса Гонсалеса для того, щоб сплатити борг перед Динамо.

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