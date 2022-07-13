Олімпія може продати Гонсалеса та погасити борг перед Динамо

Кияни досі не отримали 5,5 мільйонів доларів

28-річний атакувальний півзахисник Олімпії з Асунсьйона Дерліс Гонсалес найближчим часом може змінити клуб.

Про це повідомляє cronica.com.py.

Пропозицію Олімпії щодо Дерліса зробив Лібертад, який перебуває на ринку у пошуку кандидатури для підсилення атаки.

Зазначається, що Лібертад зробив "дуже пікантну пропозицію" щодо Дерліса Гонсалеса, від якої "неможливо відмовитися". У разі її прийняття Олімпія зможе навіть перекрити борг, який у клубу з Асунсьйона, як і раніше, існує перед київським Динамо за купівлю хавбека в лютому 2020 року.

У разі погашення боргу перед Динамо парагвайський клуб нарешті зможе звернутися до ФІФА з проханням зняти накладений на Олімпію трансферний бан на реєстрацію нових футболістів.

Нагадаємо, що Олімпія заборгувала Динамо за Дерліса Гонсалеса 5,5 мільйонів доларів.