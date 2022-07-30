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Лемпард: Кожен з повагою поставився до матчу з Динамо

Сьогодні 11:42 189 0
Френк Лемпард прокоментував матч з Динамо
Лемпард: Кожен з повагою поставився до матчу з Динамо
Фото - gettyimages
#Динамо Київ, #Евертон, #Лемпард

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард підсумував благодійний матч з Динамо (3:0).

Про це розповів сам фахівець.

"Все добре. Це була чудова гра для тих причин, через які ми зіграли з Динамо. Кожен дійсно з повагою поставився до цього вечора і до того, заради чого він проводився.

У нас був хороший старт, ранній гол, команда грала в гарний футбол. Вони є технічною командою, тому деколи їм дещо вдавалося, але ми насамперед хотіли провести цей матч задля підтримки форми, відчуття нашого стадіону Гудісон Парк та відпрацювання комбінацій, адже передсезонка просто пролетіла повз кожного.  

Є багато речей, над якими треба працювати, але водночас є й багато хороших моментів", - сказав Лемпард.

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