Ярмолюк: Все йде за планом

Літній новачок англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк назвав свої перши кроки у футболі.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Youtube-каналу Pressing.

"Я сам з Верхньодніпровська, невеличке таке місто. В мене немає заможних батьків, вони тримають невеликий магазин у нас. Якщо б не склалось із футболом — мабуть, продавав би макарони в цьому магазині.

В Дніпрі є все для розвитку, але коли я тренувався в рідному місті — там мало було можливостей. Зараз побудували стадіон, тепер хлопці мають де тренуватись.

Взагалі, зараз все йде за планом. Прорватись до Дніпра — це вже успіх. Із самого дитинства я виходив сам на двір й тренувався. Потім почав їздити до Кам'янського та зустрів свого першого тренера. Із самого початку мій козир — обійти трьох — чотирьох гравців. В дорослому футболі нам дозволяють обігрувати в третій зоні, а в першій або другій — цього не треба робити. Помилка має дуже високу ціну", — розповів Ярмолюк.