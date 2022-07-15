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Ярмолюк: Все йде за планом

Сьогодні 14:24 84 0
Єгор Ярмолюк прокоментував свій шлях у футболі
Ярмолюк: Все йде за планом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Футбольні трансфери, #Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Літній новачок англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк назвав свої перши кроки у футболі.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Youtube-каналу Pressing.

"Я сам з Верхньодніпровська, невеличке таке місто. В мене немає заможних батьків, вони тримають невеликий магазин у нас. Якщо б не склалось із футболом — мабуть, продавав би макарони в цьому магазині.

В Дніпрі є все для розвитку, але коли я тренувався в рідному місті — там мало було можливостей. Зараз побудували стадіон, тепер хлопці мають де тренуватись.

Взагалі, зараз все йде за планом. Прорватись до Дніпра — це вже успіх. Із самого дитинства я виходив сам на двір й тренувався. Потім почав їздити до Кам'янського та зустрів свого першого тренера. Із самого початку мій козир — обійти трьох — чотирьох гравців. В дорослому футболі нам дозволяють обігрувати в третій зоні, а в першій або другій — цього не треба робити. Помилка має дуже високу ціну", — розповів Ярмолюк.

Напередодні ексхавбек Дніпра-1 Ярмолюк підписав з Брентфордом контракт на 3 роки з опцією продовження ще на рік.

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