Олімпіакос хоче підписати Вербича вільним агентом

Контракт гравця з Динамо діє до 31 грудня 2022 року

Джерело - Чемпіон.

Грецький Олімпіакос цікавиться вінгером київського Динамо Беньяміном Вербичем.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Грецький клуб хоче підписати словенця як вільного агента. Його контракт з Динамо діє до 31 грудня 2022 року. До цього повідомлялось, що гравцем цікавиться принциповий суперник Олімпіакоса Панатінайкос.

Другу половину минулого сезону 28-річний футболіст провів у Легії на правах оренди. Раніше словенець заявляв, що хоче допомогти Динамо у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів.