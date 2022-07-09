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Олімпіакос хоче підписати Вербича вільним агентом

Сьогодні 19:25 262 0
Контракт гравця з Динамо діє до 31 грудня 2022 року
Олімпіакос хоче підписати Вербича вільним агентом
#Беньямін Вербич, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Грецький Олімпіакос цікавиться вінгером київського Динамо Беньяміном Вербичем.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Грецький клуб хоче підписати словенця як вільного агента. Його контракт з Динамо діє до 31 грудня 2022 року. До цього повідомлялось, що гравцем цікавиться принциповий суперник Олімпіакоса Панатінайкос.

Другу половину минулого сезону 28-річний футболіст провів у Легії на правах оренди. Раніше словенець заявляв, що хоче допомогти Динамо у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів.

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