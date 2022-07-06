Словенський вінгер може перебратися до грецької Суперліги

Керівництво грецького Панатінаїкоса перебуває у пошуках підсилення атакувального потенціалу команди.

Про це повідомляє Pao Pantou.

Пошук привів Панатінаїкос до кандидатури словенського вінгера Динамо Беньяміна Вербича, за яким греки, можливо, незабаром зроблять офіційну пропозицію.

Кілька днів тому Вербич повернувся до Динамо, яке зараз проводить тренувальний збір напередодні поєдинків другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Раніше Динамо розписало мирову з Янг Бойз у благодійному матчі.