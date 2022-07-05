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Фіорентина підписала хавбека Ювентуса

Сьогодні 12:25 152 0
Роландо Мандрагора став гравцем Фіорентини
Фіорентина підписала хавбека Ювентуса
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - acffiorentina.com.

Фіорентина оголосила про підписання 25-річного півзахисника Ювентуса Роландо Мандрагори.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Деталі угоди клуб із Флоренції не повідомляє, проте раніше була інформація про обговорення контракту за схемою "4+1" із зарплатою 1,6 млн євро на рік.

Ювентус отримає від Фіорентини компенсацію у розмірі 8,2 млн євро, які будуть виплачені протягом трьох років. Ще 1 мільйон туринці можуть отримати в якості бонусів.

У минулому сезоні Мандрагора грав на правах оренди за Торіно, записавши в актив 21 матч та 2 результативні передачі у Серії А.

Нагадаємо, захисник Шахтаря Додо може приєднатися до Фіорентини 10 липня.

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