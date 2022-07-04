Додо може приєднатися до Фіорентини 10 липня

Клуби обговорюють суму трансферу

Фіорентина продовжує перемовини щодо переходу захисника Шахтаря Додо.

Про це повідомляє La Nazione.

Клуби обговорюють суму трансферу. Різниця між пропозицією Фіорентини та сумою, яку бажає Шахтар складає не більше 2 мільйонів євро. Джерело вказує, що сторони, ймовірно, досягнуть компромісу, і перехід відбудеться.

Умови особистого контракту вже погоджені з гравцем. Угода діятиме до 2027 року. Очікується, що 10 червня бразилець приєднається до нової команди.

Раніше Фіорентина запропонувала Шахтарю 15 млн євро за Додо.