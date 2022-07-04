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Додо може приєднатися до Фіорентини 10 липня

Сьогодні 18:54 193 0
Клуби обговорюють суму трансферу
Додо може приєднатися до Фіорентини 10 липня
#Додо, #Фіорентина, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Фіорентина продовжує перемовини щодо переходу захисника Шахтаря Додо.

Про це повідомляє La Nazione.

Клуби обговорюють суму трансферу. Різниця між пропозицією Фіорентини та сумою, яку бажає Шахтар складає не більше 2 мільйонів євро. Джерело вказує, що сторони, ймовірно, досягнуть компромісу, і перехід відбудеться. 

Умови особистого контракту вже погоджені з гравцем. Угода діятиме до 2027 року. Очікується, що 10 червня бразилець приєднається до нової команди.

Раніше Фіорентина запропонувала Шахтарю 15 млн євро за Додо.

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