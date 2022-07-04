Додо може приєднатися до Фіорентини 10 липня

Джерело - Tribuna.com.
Фіорентина продовжує перемовини щодо переходу захисника Шахтаря Додо.
Про це повідомляє La Nazione.
Клуби обговорюють суму трансферу. Різниця між пропозицією Фіорентини та сумою, яку бажає Шахтар складає не більше 2 мільйонів євро. Джерело вказує, що сторони, ймовірно, досягнуть компромісу, і перехід відбудеться.
Умови особистого контракту вже погоджені з гравцем. Угода діятиме до 2027 року. Очікується, що 10 червня бразилець приєднається до нової команди.
Раніше Фіорентина запропонувала Шахтарю 15 млн євро за Додо.