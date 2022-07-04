Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
01.07.2022 21:10 1537
Арсенал оголосив про трансфер Жезуса
Сьогодні 10:51 173
Сайнс здобув першу перемогу в кар'єрі Формули-1
Вчора 19:28 475
Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ
Вчора 16:04 971
Джойс технічним нокаутом переміг Гаммера
Вчора 11:24 531
Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії
Вчора 10:54 1893
Українець Іванов завоював пояс IBF International
Вчора 08:41 473
Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги
02.07.2022 23:23 1421
Брієдіс поступився Опетаї у поєдинку за титул IBF у важкій вазі
02.07.2022 17:52 676
Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи U-20
02.07.2022 15:40 474
Прямі трансляції

Визначився наступний тренер Металіста

Сьогодні 13:13 129 0
У Металісті може змінити головний тренер
Визначився наступний тренер Металіста
#Кучер, #Металіст, #Призетко, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #трансф

Джерело - Чемпіон.

Виконувачем обов’язків головного тренера Металіста стане Олександр Призетко.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зараз 51-річний українець обіймає посаду асистента Олександра Кучера, який очолить Дніпро-1. Можливо, про призначення Кучера оголосять вже завтра, 5 липня, на зборі в Словенії.

Всі інші помічники Кучера також залишаться в харківській команді. Можливо, за виключенням одного неназваного.

Також до основної команди можуть залучити тренерів з академії Металіста.

Призетко вже був виконувачем обов’язків головного тренера Металіста, у 2016 році. Також він тренував Металіст 1925, Полісся та Металіст U-21.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ 971
Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів 581
Жіноча збірна України здобула бронзу Євро-2022 Жіноча збірна України здобула бронзу Євро-2022 692
Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі 879
Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли 2972
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО 678
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15531
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25732 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 22053
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25679
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245373
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 29277 2