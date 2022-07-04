Визначився наступний тренер Металіста

У Металісті може змінити головний тренер

Джерело - Чемпіон.

Виконувачем обов’язків головного тренера Металіста стане Олександр Призетко.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зараз 51-річний українець обіймає посаду асистента Олександра Кучера, який очолить Дніпро-1. Можливо, про призначення Кучера оголосять вже завтра, 5 липня, на зборі в Словенії.

Всі інші помічники Кучера також залишаться в харківській команді. Можливо, за виключенням одного неназваного.

Також до основної команди можуть залучити тренерів з академії Металіста.

Призетко вже був виконувачем обов’язків головного тренера Металіста, у 2016 році. Також він тренував Металіст 1925, Полісся та Металіст U-21.