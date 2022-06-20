Манчестер Сіті бажає підписати захисника Арсенала

Тірні може змінити клубну прописку

Манчестер Сіті зацікавлений у послугах захисника лондонського Арсенала Кірана Тірні.

Про це повідомляє The Scotsman.

Тірні фігурує у списку потенційних цілей Сіті. Пріоритетна мета містян - захисник Брайтона Марк Кукурелья, але на гравця, якого чайки оцінюють у 50 млн фунтів, також претендує Челсі.

Якщо Сіті не зможе переманити іспанця на Етіхад, то є всі шанси, що Гвардіола натомість переключить свою увагу на Тірні.

Тірні приєднався до лондонського клубу влітку 2019 року із Селтіка. За нього каноніри заплатили 25 мільйонів фунтів.