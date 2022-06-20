Манчестер Сіті бажає підписати захисника Арсенала

Джерело - sport.ua.
Манчестер Сіті зацікавлений у послугах захисника лондонського Арсенала Кірана Тірні.
Про це повідомляє The Scotsman.
Тірні фігурує у списку потенційних цілей Сіті. Пріоритетна мета містян - захисник Брайтона Марк Кукурелья, але на гравця, якого чайки оцінюють у 50 млн фунтів, також претендує Челсі.
Якщо Сіті не зможе переманити іспанця на Етіхад, то є всі шанси, що Гвардіола натомість переключить свою увагу на Тірні.
Тірні приєднався до лондонського клубу влітку 2019 року із Селтіка. За нього каноніри заплатили 25 мільйонів фунтів.