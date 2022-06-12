Ярмоленко та Сирота повернулися до загальної групи збірної України

Обидва готові зіграти проти Ірландії

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 12 червня, національна команда України провела ранкове тренування на міському стадіоні Відзев Лодзь.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Олександр Петраков привітав та подарував футболки двом іменинникам учорашнього дня - тренеру з фізпідготовки Івану Баштовому та гравцеві Олександру Сироті.

Сирота уже одужав і сьогодні повернувся до загальної групи, повернувся туди й Андрій Ярмоленко, який напередодні нездужав. Уже друге тренування поспіль працює з командою й Едуард Соболь, який також подолав хворобливий стан.

Матч проти Ірландії відбудеться 14 червня на стадіоні ЛКС у Лодзі, початок о 21:45 за Києвом.

Раніше Ярмоленко може продовжити кар'єру в Бешикташі.