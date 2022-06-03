УЄФА вибачилась перед уболівальниками за фінал Ліги чемпіонів

УЄФА принесла вибачення всім фанам, які постраждали через неналежну організацію фіналу Ліги чемпіонів.

Про це йдеться в заяві організації.

"УЄФА просить вибачення перед усіма глядачами, яким довелося пережити або стати свідками лякаючих та тривожних подій напередодні фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні Стад де Франс 28 травня 2022 року в Парижі, в ніч, яка мала стати святом європейського клубного футболу.

Жоден футбольний уболівальник не повинен опинитися в такій ситуації, це не має повторитись.

З цією метою одразу після подій УЄФА доручила провести незалежну перевірку, щоб виявити недоліки та обов’язки всіх сторін, які брали участь в організації фіналу, а також представила технічне завдання для неї", – йдеться в заяві.