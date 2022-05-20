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Сампдорія прийняла рішення щодо майбутнього Супряги

Сьогодні 14:09 370 0
Форвард повернеться до київського Динамо
Сампдорія прийняла рішення щодо майбутнього Супряги
#Динамо Київ, #Сампдорія, #Владислав Супряга

Джерело - sport.ua.

22-річний форвард Сампдорії Владислав Супряга не продовжить кар'єру в генуезькому клубі наступного сезону.

Про це повідомляє SampNews24.

Футболіст був орендований італійцями у Динамо в січні терміном на півроку з опцією викупу, проте керівництво Сампдорії не планує скористатися можливістю залишити українця в клубі й надалі.

Очевидно, виступи та старання у тренувальному процесі Супряги не вразило босів та тренерський штаб Сампдорії, оскільки йому було довірено провести за команду лише 24 хвилини в одному поєдинку Серії А.

Напередодні повідомлялося, що Супряга приєднався до молодіжної збірної України, незважаючи на те, що сезон у чемпіонаті Італії ще не фінішував.

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