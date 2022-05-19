Джерело - УАФ.
Нападник Динамо Владислав Супряга, який виступає за італійську Сампдорію на правах оренди, приєднався до молодіжної збірної України в Стамбулі.
Про це повідомляє УАФ.
22-річний футболіст покинув розташування свого клубу та не зіграє в останньому турі Серії А проти Інтера.
Молодіжна національна команда проходить підготовку до офіційних ігор кваліфікації Євро-2023.
У червні підопічні Руслана Ротаня протистоятимуть одноліткам з Вірменії, Фарерських островів, Північної Македонії та Франції.