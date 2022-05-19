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Супряга приєднався до молодіжної збірної України

Сьогодні 14:52 217 0
Українець пропустить останній матч Сампдорії в Серії А
Супряга приєднався до молодіжної збірної України
#Збірна України U-21, #Інтер, #Ротань, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Владислав Супряга

Джерело - УАФ.

Нападник Динамо Владислав Супряга, який виступає за італійську Сампдорію на правах оренди, приєднався до молодіжної збірної України в Стамбулі.

Про це повідомляє УАФ.

22-річний футболіст покинув розташування свого клубу та не зіграє в останньому турі Серії А проти Інтера.

Молодіжна національна команда проходить підготовку до офіційних ігор кваліфікації Євро-2023.

У червні підопічні Руслана Ротаня протистоятимуть одноліткам з Вірменії, Фарерських островів, Північної Македонії та Франції.

Раніше Ротань закликав провести чемпіонат України.

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