Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
02.05.2022 06:17 53192
Шевченко може стати президентом Пескари
Сьогодні 12:57 142
Ліверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 852
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
Вчора 23:28 572
Збірна України призначила нового головного тренера
Вчора 20:39 1168
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 18:55 810
11-річна українка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів
Вчора 18:44 537
Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Вчора 18:13 528
Фінляндія та Швеція не викликатимуть гравців, які грають у російських чемпіонатах
Вчора 16:42 691
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 15:46 9896
Прямі трансляції

Клопп: Не можу ще більше поважати Вільярреал

Сьогодні 11:19 247 0
Тренер Ліверпуля прокоментував вихід у фінал ЛЧ
Клопп: Не можу ще більше поважати Вільярреал
#Вільярреал, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - УЄФА.

Ліверпуль готовий до будь-якого суперника в фіналі Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Не можу ще більше поважати Вільярреал за те, як він грав у першому таймі. Я не говорив своїм футболістам, чи здатен суперник продовжувати у тому ж темпі - я казав про футбольні рішення, як ми мали змінити гру, щоб змусити грати у наш футбол".

  АктуальноЛіверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

"Хто б не вийшов до фіналу, це буде грандіозно. Не те щоб я хотів когось конкретного - хто переможе, той і заслужить прохід далі, тоді ми зустрінемося один з одним у Парижі", - сказав Клопп.

У фіналі Ліверпуль зустрінеться з переможцем пари Реал - Манчестер Сіті (перший матч 4:3).

Нагадаємо, Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023.

Коментарі ()
Популярне зараз
Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1506
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 9896
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2210
Тренер збірної росії: Свавілля УЄФА триває Тренер збірної росії: Свавілля УЄФА триває 1715
Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі 1123
Збірна України призначила нового головного тренера Збірна України призначила нового головного тренера 1168
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93533
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12749
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79888
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42790
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12914 25
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20430