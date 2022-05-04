Тренер Ліверпуля прокоментував вихід у фінал ЛЧ

Джерело - УЄФА.

Ліверпуль готовий до будь-якого суперника в фіналі Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Не можу ще більше поважати Вільярреал за те, як він грав у першому таймі. Я не говорив своїм футболістам, чи здатен суперник продовжувати у тому ж темпі - я казав про футбольні рішення, як ми мали змінити гру, щоб змусити грати у наш футбол".

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"Хто б не вийшов до фіналу, це буде грандіозно. Не те щоб я хотів когось конкретного - хто переможе, той і заслужить прохід далі, тоді ми зустрінемося один з одним у Парижі", - сказав Клопп.

У фіналі Ліверпуль зустрінеться з переможцем пари Реал - Манчестер Сіті (перший матч 4:3).

Нагадаємо, Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023.