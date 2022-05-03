Джерело - Чемпіон.
Вільярреал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома поступився Ліверпулю.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь англійського клубу.
Ліга чемпіонів 2021/22
Півфінал, 03 травня
Вільярреал - Ліверпуль 2:3 (2:0)
(Перший матч - 0:2)
Голи: 1:0 - 3 Діа, 2:0 - 41 Кокелен, 1:2 - 62 Фабінью, 2:2 - 67 Діас, 2:3 - 74 Мане
Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль (Ор'є 79), Пау Торрес, Еступіньян (Трігерос 79) – Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен (Педраса 68) – Жерар Морено (Чуквуезе 80), Діа (Пако 79)
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цімікас 80) – Кейта (Хендерсон 80), Фабінью, Алькантара (Джонс 80) – Салах, Мане, Жота (Діас 46)
Вилучення: Капу 86