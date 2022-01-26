Ексгравець Шахтаря може стати асистентом Шевченка у збірній Польщі

Ексгравець Шахтаря Маріуш Левандовський стане асистентом Андрія Шевченка, якщо він очолить збірну Польщі.

Про це повідомив журналіст Роман Колтон.

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Левандовський завершив кар'єру гравця у 2013 році. Він вже мав досвід самостійної роботи з Термаліцою та Заглембе (Любін), але вже кілька місяців залишається вільним.

Польський футбольний союз планує оголосити ім'я нового головного тренера 31 січня. Йому доведеться підготувати команду до півфіналу відбору ЧС-2022 проти Росії (24 березня).

Нагадаємо, спонсори збірної Польщі готові оплатити контракт Шевченка.