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Ексгравець Шахтаря може стати асистентом Шевченка у збірній Польщі

Сьогодні 22:12 94 0
Ексгравець Шахтаря може стати асистентом Шевченка у збірній Польщі
#Польща, #Андрій Шевченко

Джерело - football24.ua.

Ексгравець Шахтаря Маріуш Левандовський стане асистентом Андрія Шевченка, якщо він очолить збірну Польщі.

Про це повідомив журналіст Роман Колтон.

 Актуально: Полякам Шевченко не по кишені, але вихід є

Левандовський завершив кар'єру гравця у 2013 році. Він вже мав досвід самостійної роботи з Термаліцою та Заглембе (Любін), але вже кілька місяців залишається вільним. 

Польський футбольний союз планує оголосити ім'я нового головного тренера 31 січня. Йому доведеться підготувати команду до півфіналу відбору ЧС-2022 проти Росії (24 березня).

Нагадаємо, спонсори збірної Польщі готові оплатити контракт Шевченка.

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