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Полякам Шевченко не по кишені, але вихід є

Сьогодні 20:00 Андрій Твердохліб 340 0
У Польському футбольному союзі вже були приклади, коли контракт тренеру збірної сплачував спонсор
Полякам Шевченко не по кишені, але вихід є

Джерело - Чемпіон.

Вчора на одному з українських пабліків з’явилася новина, що Андрій Шевченко погодився очолити збірну Польщі і сторони навіть погодили умови контракту. Максим Розенко зателефонував журналісту провідного спортивного польського видання Przegląd Sportowy Пшемиславу Осяку і попросив його прокоментувати ситуацію.  

"Польські журналісти були впевнені, що минулої середи на раді Польского футбольного союза (PZPN) громадськості буде представлений новий тренер національної команди Адам Навалка, який тренував збірну Польщі  в 2013-2018 роках і виводив її на Євро-2016 та чемпіонат світу-2018, - зізнається Пшемислав.  -  Сторони навіть встигли  узгодити деталі. Але цього призначення не відбулося. Причиною стали переговори з Андрієм Шевченко."

Щоправда, і з цим варіантом є декілька викликів. Польскому футбольному союзу особистий контракт Андрія не по кишені - самостійно вони не можуть сплачувати йому більше 2 мільйонів євро щорічно. Португалець Пауло Соуза, який тренував збірну в 2021 році, отримував 850 тисяч євро на рік.

За інформацією журналістів нашого видання, PZPN веде переговори зі спонсором, який би взяв на себе тягар по фінансовому забезпеченню особистого контракта українця. Такий випадок в історії Польского футбольного союзу вже траплявся: із голландцем Лео Бенгаккером, який тренував збірну в 2006-2009 роках. Лео отримував близько 700 тисяч євро на рік і більшу частину контракту покривав один з спонсорів, пивоварна компанія.

Зазначимо, що ситуація, при якій особистий контракт головного тренера національної команди сплачує спонсор, не є рідкісним явищем. Наприклад, уродженцю Закарпаття та екс-гравцю Чорноморця та збірної СРСР Віктору Пасулько, коли він в 2002-2005 роках очолював збірну Молдови, заробітну плату сплачувала… німецька фірма.

Німці мали комерційні інтереси в Молдові - розповідав Віктор Пасулько автору цих рядків. -  Їм пообіцяли сприяння у бізнесі з боку влади, а натомість вони платили мені зарплату. Але реалізувати свої проекти в Молдові німецька фірма так і не змогла, після чого згорнула там свій бізнес. Мені також довелося йти – у самій федерації грошей практично не було.

Максим Розенко, Чемпіон

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