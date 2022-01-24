Спонсори збірної Польщі готові оплатити контракт Шевченка

Джерело - sportowefakty.
Польський футбольний союз зможе покрити зарплатню Андрія Шевченка.
Про це повідомляє sportowefakty.
За інформацією видання Польська футбольна асоціація вже надіслала запит декільком компаніям, які співпрацюють з асоціацією, про те, чи готові вони допомогти у співфінансуванні контракту і реакція була дуже позитивною.
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Поляки знайдуть гроші на Андрія Шевченка, а також зможуть домовитися з Дженоа про розірвання контракту з українцем.
Нагадаємо, Шевченко визначився із помічниками у збірній Польщі.