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Спонсори збірної Польщі готові оплатити контракт Шевченка

Сьогодні 21:24 145 0
Стала відома реакція компаній, які фінансують Польський футбольний союз
Спонсори збірної Польщі готові оплатити контракт Шевченка
#Дженоа, #Збірна Польщі, #Андрій Шевченко

Джерело - sportowefakty.

Польський футбольний союз зможе покрити зарплатню Андрія Шевченка.

Про це повідомляє sportowefakty.

За інформацією видання Польська футбольна асоціація вже надіслала запит декільком компаніям, які співпрацюють з асоціацією, про те, чи готові вони допомогти у співфінансуванні контракту і реакція була дуже позитивною.

  Актуально: Полякам Шевченко не по кишені, але вихід є

Поляки знайдуть гроші на Андрія Шевченка, а також зможуть домовитися з Дженоа про розірвання контракту з українцем.

Нагадаємо, Шевченко визначився із помічниками у збірній Польщі.

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