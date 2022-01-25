Дженоа підписала форварда, якого вибрав Шевченко

Дженоа підсилилась нападником

Нападник Аталанти Роберто Пікколі перейшов у Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба "грифонів".

Дженоа орендувала форварда до кінця сезону.

Відзначимо, що кандидатуру 21-річного італійця ще в грудні затвердив Андрій Шевченко.

Пікколі народився у Бергамо і здобув футбольну освіту в академії Аталанти, але поки не зміг закріпитися у команді Джан П'єро Гасперіні. До слова, форварда визнали найкращим молодим гравцем Італії у 2021 році.

Нагадаємо, Дженоа призначила нового головного тренера.