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Дженоа підписала форварда, якого вибрав Шевченко

Сьогодні 18:55 444 0
Дженоа підсилилась нападником
Дженоа підписала форварда, якого вибрав Шевченко
#Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Андрій Шевченко, #Роберто Пікколі

Джерело - football24.ua.

Нападник Аталанти Роберто Пікколі перейшов у Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба "грифонів". 

Дженоа орендувала форварда до кінця сезону.

Відзначимо, що кандидатуру 21-річного італійця ще в грудні затвердив Андрій Шевченко.

Пікколі народився у Бергамо і здобув футбольну освіту в академії Аталанти, але поки не зміг закріпитися у команді Джан П'єро Гасперіні. До слова, форварда визнали найкращим молодим гравцем Італії у 2021 році.

Нагадаємо, Дженоа призначила нового головного тренера.

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