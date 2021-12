Під час жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів трапився конфуз, в УЄФА не виключають повторного жеребкування

Джерело - Чемпіон.

Кілька хвилин тому в Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак організатори сконфузились, зробивши кілька помилок, сподіваємось, помилково.

Вільярреалу організатори випадково витягли кулю із Манчестер Юнайтед. Команди грали в одній групі і тому не могли зустрітись знову за правилами.

Після того, як цей конфуз виправили, Вільярреалу дістався в суперники Манчестер Сіті, а МЮ – зіграє з ПСЖ.

1. Юнайтед у кошику для Вільяреала (такого не повинно бути);

2. Ліверпуль у кошику для Атлетіко (такого не повинно бути);

3. Юнайтед немає в коризі для Атлетіко;

4. Ліверпуля немає у кошику для Вільярреаля.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, клуби, які причетні до помилки в жеребкуванні Ліги чемпіонів, безпосередньо контактують з УЄФА, щоб прояснити ситуацію.

Clubs involved in Champions League draw mistake are in direct contact with Uefa to clarify the situation. Still waiting for final decision. 🔴 #UCL



This is what happened, via @mjcritchley ⤵️pic.twitter.com/zlFxP7C8OO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021

Саймон Стоун (ВВС) підтверджує – із кулями Ливерпуля і Ман Юнайтед були помилки.

As others saying, it appears Liverpool's ball was in the draw but not Man Utd's, so they had the right numbers but the wrong teams. Evidently, they had Man Utd in after Villarreal were drawn in at the start when it shouldn't have been. https://t.co/T7AefhJDHx — Simon Stone (@sistoney67) December 13, 2021

Sky Sports попросив УЕФА пояснити, чому куля МЮ не була у кошику з Атлетіко.

Sky Sports News has asked UEFA to clarify what happened with the Atletico Madrid draw and why #MUFC were not put into the pot as an option for them to be drawn. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 13, 2021

За інформацією ESPN Атлетіко веде переговори з УЄФА. Рішення про повторне жеребкування ухвалять протягом години.