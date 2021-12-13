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Під час жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів трапився конфуз, в УЄФА не виключають повторного жеребкування

Сьогодні 14:43 296 0
Під час жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів трапився конфуз, в УЄФА не виключають повторного жеребкування

Джерело - Чемпіон.

Кілька хвилин тому в Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак організатори сконфузились, зробивши кілька помилок, сподіваємось, помилково.

Вільярреалу організатори випадково витягли кулю із Манчестер Юнайтед. Команди грали в одній групі і тому не могли зустрітись знову за правилами.

Після того, як цей конфуз виправили, Вільярреалу дістався в суперники Манчестер Сіті, а МЮ – зіграє з ПСЖ.

1. Юнайтед у кошику для Вільяреала (такого не повинно бути);

2. Ліверпуль у кошику для Атлетіко (такого не повинно бути);

3. Юнайтед немає в коризі для Атлетіко;

4. Ліверпуля немає у кошику для Вільярреаля.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, клуби, які причетні до помилки в жеребкуванні Ліги чемпіонів, безпосередньо контактують з УЄФА, щоб прояснити ситуацію.

Саймон Стоун (ВВС) підтверджує – із кулями Ливерпуля і Ман Юнайтед були помилки.

Sky Sports попросив УЕФА пояснити, чому куля МЮ не була у кошику з Атлетіко.

За інформацією ESPN Атлетіко веде переговори з УЄФА. Рішення про повторне жеребкування ухвалять протягом години.

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